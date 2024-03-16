Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства |
Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак |
Байрамов: Отказ Армении предоставить минные карты угрожает жизни граждан Азербайджана (фото) |
Турция вновь поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины |
Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Начался визит Кобахидзе в Азербайджан (фото) |
Байден поздравил Ильхама Алиева с Новрузом |
На форуме в Баку прозвучал призыв к срочному расширению ЕС |
Главное Странности

Захарова: Пусть Запад подавится

Захарова: Пусть Запад подавится

Единство российского народа на фоне проходящих в стране выборов президента вызывает дикую злобу и ненависть со стороны западных стран. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страна объединилась, страна единая. Причём это единство и перед лицом той угрозы, которая очевидна, и единство — вот это самое важное — для решения стоящих перед нами задач. Это вызывает дикую злобу, это вызывает ненависть, агрессию, они уже брызжут пеной, понимаете, исходят каким-то зелёным гноем. Ничего, пусть подавятся», — приводит ТАСС слова дипломата.

Вместе с тем Захарова дополнила, что западные оппоненты Москвы весь последний год активно старались сорвать президентские выборы, но им ничего не помогло.

Теги:
Из этой рубрики
Медведев предрек виселицу президенту Латвии (фото)
Странности

Медведев предрек виселицу президенту Латвии (фото)

2024/03/16, 14:00
Захарова: Пусть Запад подавится
Странности

Захарова: Пусть Запад подавится

2024/03/16, 12:50
The Times: Когда Путин кашляет, Шольц ищет укрытия в бункере
Странности

The Times: Когда Путин кашляет, Шольц ищет укрытия в бункере

2024/03/16, 12:06
В Китае родился хвостатый ребенок
Странности

В Китае родился хвостатый ребенок

2024/03/15, 20:42
Мирзоян раскритиковал сепаратистскую хунту за самороспуск
Странности

Мирзоян раскритиковал сепаратистскую хунту за самороспуск

2024/03/15, 16:35
Во Франции увековечили память армянского террориста и убийцы
Странности

Во Франции увековечили память армянского террориста и убийцы

2024/03/15, 16:17
Байдену не разрешили говорить с журналистами (видео)
Странности

Байдену не разрешили говорить с журналистами (видео)

2024/03/15, 10:18
Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз
Странности

Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз

2024/03/15, 09:53
Лавров обвинил европейских послов в хамстве
Странности

Лавров обвинил европейских послов в хамстве

2024/03/14, 23:06