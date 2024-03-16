Захарова: Пусть Запад подавится

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Единство российского народа на фоне проходящих в стране выборов президента вызывает дикую злобу и ненависть со стороны западных стран. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страна объединилась, страна единая. Причём это единство и перед лицом той угрозы, которая очевидна, и единство — вот это самое важное — для решения стоящих перед нами задач. Это вызывает дикую злобу, это вызывает ненависть, агрессию, они уже брызжут пеной, понимаете, исходят каким-то зелёным гноем. Ничего, пусть подавятся», — приводит ТАСС слова дипломата.

Вместе с тем Захарова дополнила, что западные оппоненты Москвы весь последний год активно старались сорвать президентские выборы, но им ничего не помогло.