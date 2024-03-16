Кобахидзе посетил Шехидляр Хиябаны (фото) |
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео) |
Начался визит Кобахидзе в Азербайджан (фото) |
Байден поздравил Ильхама Алиева с Новрузом |
На форуме в Баку прозвучал призыв к срочному расширению ЕС |
Алиев ознакомился с закупленными машинами скорой помощи (фото) |
В России горит НПЗ, персонал эвакуирован (видео) |
США не против ввода войск третьих стран в Украину |
Программа визита Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению |
Главное Армия

Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео)

Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео)

11:49 Губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что есть раненые, погибшие и разрушения инфраструктуры.

«Двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Люди в нём не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. Женщина погибла на месте. За жизнь её сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», — отметил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Все пострадавшие попали в больницу, в настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в самом Белгороде в семи многоквартирных домах выбило окна, также повредились остекления на балконах и лоджиях. Вместе с тем разбились стёкла в двух социальных объектах и двух хозяйствующих объектах. По предварительной информации, повредились 15 машин.

В Белгородском районе разрушения зафиксировали в посёлке Дубовое, там разрушились шесть частных домов и две надворные постройки. А в посёлках Северный и Разумное пострадали один дом и автомобиль. Вместе с тем осколки посекли здание торгового центра «Сити Молл». Оперативные службы продолжают работать на местах, пояснил Гладков.

***

11:29 Белгород утром 16 марта вновь оказался под обстрелом. О пострадавших людях не сообщается.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде «запущена сирена ракетной опасности», спустя 20 минут опубликовал пост об отмене тревоги, не став вдаваться в детали.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью восемь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», а также уничтожили два украинских беспилотника.

ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика.

Теги:
Из этой рубрики
Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео)
Армия

Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео)

2024/03/16, 11:49
Ким с дочерью провел военные учения (фото)
Армия

Ким с дочерью провел военные учения (фото)

2024/03/16, 10:17
Украина уничтожила еще 1160 вражеских солдат и 45 единиц бронетехники
Армия

Украина уничтожила еще 1160 вражеских солдат и 45 единиц бронетехники

2024/03/16, 10:07
Украина отбила налет "шахедов" в Харьковской области
Армия

Украина отбила налет «шахедов» в Харьковской области

2024/03/16, 09:08
Азербайджанская армия провела учения в Нахчыване
Армия

Азербайджанская армия провела учения в Нахчыване

2024/03/15, 12:34
Россия заявила о срыве попытки прорыва подразделений ВСУ путем десанта на двух Ми-8
Армия

Россия заявила о срыве попытки прорыва подразделений ВСУ путем десанта на двух Ми-8

2024/03/15, 11:53
Погиб украинский военный, мечтавший станцевать с саблями на мавзолее в Москве
Армия

Погиб украинский военный, мечтавший станцевать с саблями на мавзолее в Москве

2024/03/15, 00:36
Макрон исключил инициативу с наступлением французских войск в Украине и ответил на ядерные угрозы Путина
Армия

Макрон исключил инициативу с наступлением французских войск в Украине и ответил на ядерные угрозы Путина

2024/03/14, 23:45
Украина не намерена согласовывать с третьими странами удары по России
Армия

Украина не намерена согласовывать с третьими странами удары по России

2024/03/14, 23:25