Украина ударила по Белгороду: есть разрушения, убитые и раненые (обновлено, фото, видео)

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11:49 Губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что есть раненые, погибшие и разрушения инфраструктуры.

«Двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Люди в нём не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. Женщина погибла на месте. За жизнь её сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», — отметил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Все пострадавшие попали в больницу, в настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в самом Белгороде в семи многоквартирных домах выбило окна, также повредились остекления на балконах и лоджиях. Вместе с тем разбились стёкла в двух социальных объектах и двух хозяйствующих объектах. По предварительной информации, повредились 15 машин.

В Белгородском районе разрушения зафиксировали в посёлке Дубовое, там разрушились шесть частных домов и две надворные постройки. А в посёлках Северный и Разумное пострадали один дом и автомобиль. Вместе с тем осколки посекли здание торгового центра «Сити Молл». Оперативные службы продолжают работать на местах, пояснил Гладков.

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11:29 Белгород утром 16 марта вновь оказался под обстрелом. О пострадавших людях не сообщается.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде «запущена сирена ракетной опасности», спустя 20 минут опубликовал пост об отмене тревоги, не став вдаваться в детали.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью восемь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», а также уничтожили два украинских беспилотника.

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