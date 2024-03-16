Медведев предрек виселицу президенту Латвии (фото)

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Представителей Украины, а также президента Латвии Эдгара Ринкевича может постичь участь нацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В качестве фотосопровождения поста, опубликованного в телеграм-канале, политик использовал снимок Харьковского судебного процесса над немецкими военными преступниками в 1943 году.

«Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры. И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевич, пожелавший смерти России. Memento mori!» — заявил Медведев.