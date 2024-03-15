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Минюст: нотариусы вправе сомневаться в намерении сторон при заключении договора дарения

Минюст: нотариусы вправе сомневаться в намерении сторон при заключении договора дарения

В Министерстве юстиции Азербайджана в ответ на запрос Minval.az объяснили действия нотариальных контор относительно договора дарения, заключаемого между чужими людьми.

Напомним, в нашей статье «В Азербайджане негласно запретили оформлять дарственную на чужих?», опубликованной 14 марта, адвокаты назвали действия нотариусов, чинящих людям препятствия при оформлении дарственной на постороннего человека (не родственника), незаконными.

А вот что думают об этом в Министерстве юстиции Азербайджана.

В ведомстве отметили, что согласно статьям 40 и 45 Закона «О нотариате», при заключении договора дарения имущества нотариусы обязаны проверять соответствие сделки закону и действительные намерения сторон, также при обнаружении противоречий закону, нотариус имеет право отказаться от подтверждения сделки.

«К сожалению, на практике иногда допускается заключение ложной сделки. Согласно сформулированной правовой позиции Пленума Конституционного суда по вопросу ложных сделок, ложная сделка – это соглашение, заключаемое для прикрытия другой сделки. В случае ложной сделки на самом деле заключаются сразу две разные сделки, не видимые глазу. То есть видимая сделка не отражает истинных юридических намерений сторон. Стороны фактически скрывают свой контракт за сделкой, заключенной для создания видимости. Ложная сделка – действие, противоречащее закону», – отметили в министерстве.

В то же время согласно Закону АР «О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и с финансированием терроризма» нотариус, как ответственное лицо, должен проверить действительность операции.

По мнению специалистов, дарение имущества находится среди сомнительных индикаторов, поэтому в этом случае нотариус обязан сообщить о сделке в Службу финансового мониторинга. Если истинное намерение сторон договора дарения, не являющихся друг другу родственниками, сложно выявить, то нотариус вправе отказать в совершении сделки. Напротив, если условия договора о дарении соответствуют фактическому намерению сторон, то имущество нотариально оформляется без каких-либо ограничений.

Рамелла Ибрагимхалилова 

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