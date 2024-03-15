Россия заявила о срыве попытки прорыва подразделений ВСУ путем десанта на двух Ми-8 |
Бомба под названием «Корсика» |
Иран анонсировал восстановление работы посольства Азербайджана в Тегеране |
Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз |
«Карабах» под занавес встречи проиграл «Байеру» и выбыл из Лиги Европы (видео) |
Хакан Фидан прибыл в Азербайджан |
Сунак надеется на прочный мир между Азербайджаном и Арменией |
НАТО призвала Армению и Азербайджан к конструктивному взаимодействию |
Украина не намерена согласовывать с третьими странами удары по России |
Главное Странности

Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз

Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз

Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз, заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Страны имеют право стремиться к лучшему будущему для своего народа. Они свободны в своем решении, как обеспечить такое будущее. Что касается членства в ЕС, каждая европейская страна — ее народ и правительство — должны решить, хотят ли они подать заявку на вступление в ЕС», — сказал он в ответ на вопрос, открыты ли двери Евросоюза для Армении.

Он напомнил, что как только та или иная страна подает заявку на вступление в Евросоюз, она рассматривается государствами-членами и затем они принимают соответствующее решение «на основе договоров ЕС и установленных критериев».

Теги:
Из этой рубрики
Байдену не разрешили говорить с журналистами (видео)
Странности

Байдену не разрешили говорить с журналистами (видео)

2024/03/15, 10:18
Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз
Странности

Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз

2024/03/15, 09:53
Лавров обвинил европейских послов в хамстве
Странности

Лавров обвинил европейских послов в хамстве

2024/03/14, 23:06
Четвертый топ-менеджер «Лукойла» внезапно умер с начала войны
Странности

Четвертый топ-менеджер «Лукойла» внезапно умер с начала войны

2024/03/14, 13:59
Обратный отсчёт запущен. Чем ответит Кремль Еревану?
Странности

Обратный отсчёт запущен. Чем ответит Кремль Еревану?

2024/03/14, 10:42
Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС и призвал Ереван не помогать России в обходе санкций
Странности

Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС и призвал Ереван не помогать России в обходе санкций

2024/03/13, 21:29
Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер
Странности

Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер

2024/03/13, 20:47
«Россия превратится в исламский халифат»: Патриарх Кирилл призвал дать мигрантам гражданство и отправить на фронт
Странности

«Россия превратится в исламский халифат»: Патриарх Кирилл призвал дать мигрантам гражданство и отправить на фронт

2024/03/13, 16:19
Хаменеи обрушился на исламские страны, помогающие Израилю
Странности

Хаменеи обрушился на исламские страны, помогающие Израилю

2024/03/12, 23:09