Петер Стано: Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз

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Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз, заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Страны имеют право стремиться к лучшему будущему для своего народа. Они свободны в своем решении, как обеспечить такое будущее. Что касается членства в ЕС, каждая европейская страна — ее народ и правительство — должны решить, хотят ли они подать заявку на вступление в ЕС», — сказал он в ответ на вопрос, открыты ли двери Евросоюза для Армении.

Он напомнил, что как только та или иная страна подает заявку на вступление в Евросоюз, она рассматривается государствами-членами и затем они принимают соответствующее решение «на основе договоров ЕС и установленных критериев».