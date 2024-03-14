Украина не намерена согласовывать с третьими странами удары по России

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Украина не будет ни с кем согласовывать свои удары по территории Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

«Если мы добрались уже в Рязань сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, наполняющего российскую армию – оно все будет уничтожаться», – заверил чиновник.

Он также прокомментировал действия легиона «Свобода России», Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. По его словам, российские добровольцы «уехали проголосовать», на что они имеют право как граждане России.