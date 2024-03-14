Европарламент поддержал возвращение вывезенного в Россию румынского золота

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Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916-1917 годы румынского золота и исторических архивов, однако диалог на эту тему планируется возобновить тогда, «когда позволит региональная ситуация».

Голосование проходило в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах, – гласит резолюция. – Призывает Комиссию и Европейскую службу внешних связей включить вопрос о реституции национального достояния Румынии в двусторонние дипломатические приоритеты, регулирующие отношения между ЕС и Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами».

Авторы документа признают, что некоторые культурные, религиозные и архивные ценности, принадлежащие национальной казне, были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах. В то же время текст гласит, что на сегодняшний день «91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено, несмотря на протоколы, заключенные при передаче казны России». Также они утверждают, что Россия отказывается вернуть переданные Российской империи ценности, несмотря на создание совместной румынско-российской экспертной комиссии по данному вопросу.