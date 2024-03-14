Армения и Индия продолжают обсуждение военного сотрудничества

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11-14 марта заместитель министра обороны Армении Карен Брутян, находящийся в Индии с рабочим визитом, встретился с заместителем министра обороны Индии по военной промышленности Анурагом Баджпа, генеральным секретарем министерства обороны (международное сотрудничество) Индии Вешвешем Неги, секретарем МИД Индии (заместитель министра) Паваном Капуром и советником секретаря Совета национальной безопасности при премьер-министре по военным вопросам Сандипом Сингхом.

Согласно информации пресс-службы Минобороны Армении, обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере обороны.