В Венгрии допускают ввод европейских войск в Украину |
Американская разведка дала оценку возможной конфронтации между Баку и Ереваном |
Хаменеи обрушился на исламские страны, помогающие Израилю |
Белый дом: США выделят Украине военную помощь на $300 млн |
От Галанта требуют начать войну с Ливаном |
Давиташвили: Позиция Азербайджана важна для эксплуатации нефтепровода |
СМИ анонсировали поставки ATACMS в Украину |
Бундесвер изготовит к бою все свои крылатые ракеты Taurus |
Бабаев: Разрушающие энергорынок конфликты сыграли свою роль |
Главное Общество

Среди российских отдыхающих обрели популярность лечебные курорты Азербайджана

Среди российских отдыхающих обрели популярность лечебные курорты Азербайджана

За последний год в России увеличился спрос на туристические поездки в Азербайджан, один из факторов роста – совместная работа турбизнеса двух стран в этом направлении. Спрос на отдых в Азербайджане увеличился более чем в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на работников российских туроператоров. Компании уверены, что рост будет продолжаться.

Источники отметили, что операторы регулярно работают над увеличением ассортимента туров в Азербайджан. Там же добавили, что отдых в этой стране популярен за счет короткого перелета, отсутствия языковых и визовых барьеров.

Подчеркивается, что популярность среди российских отдыхающих обрели лечебные курорты республики – Нафталан, Галаалты и Нахчыван. Кроме того, имеется спрос на туры выходного дня.

Теги:
Из этой рубрики
Среди российских отдыхающих обрели популярность лечебные курорты Азербайджана
Общество

Среди российских отдыхающих обрели популярность лечебные курорты Азербайджана

2024/03/12, 23:52
ДТП в Баку: мотоциклист в коме, водитель автобуса в шоке (фото)
Общество

ДТП в Баку: мотоциклист в коме, водитель автобуса в шоке (фото)

2024/03/12, 23:31
Спустя 30 лет в Малыбейли отметили Йел чершенбеси (фото, видео)
Общество

Спустя 30 лет в Малыбейли отметили Йел чершенбеси (фото, видео)

2024/03/12, 23:05
Сураханский район останется без газоснабжения
Общество

Сураханский район останется без газоснабжения

2024/03/12, 22:29
Посольство США: Поздравляем с Йел чершенбеси!
Общество

Посольство США: Поздравляем с Йел чершенбеси!

2024/03/12, 20:36
Мать и ребенок скончались во время родов в Шабранском районе (обновлено)
Общество

Мать и ребенок скончались во время родов в Шабранском районе (обновлено)

2024/03/12, 19:38
Израиль предложил Азербайджану воспользоваться проектом искусственного дождя
Общество

Израиль предложил Азербайджану воспользоваться проектом искусственного дождя

2024/03/12, 19:30
МВД: Цель – не штрафовать водителей
Общество

МВД: Цель – не штрафовать водителей

2024/03/12, 18:23
Алиев: Центр детского творчества в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана
Общество

Алиев: Центр детского творчества в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана

2024/03/12, 18:18