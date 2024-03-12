Среди российских отдыхающих обрели популярность лечебные курорты Азербайджана

69 Просмотров

За последний год в России увеличился спрос на туристические поездки в Азербайджан, один из факторов роста – совместная работа турбизнеса двух стран в этом направлении. Спрос на отдых в Азербайджане увеличился более чем в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на работников российских туроператоров. Компании уверены, что рост будет продолжаться.

Источники отметили, что операторы регулярно работают над увеличением ассортимента туров в Азербайджан. Там же добавили, что отдых в этой стране популярен за счет короткого перелета, отсутствия языковых и визовых барьеров.

Подчеркивается, что популярность среди российских отдыхающих обрели лечебные курорты республики – Нафталан, Галаалты и Нахчыван. Кроме того, имеется спрос на туры выходного дня.