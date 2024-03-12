Белый дом: США выделят Украине военную помощь на $300 млн

Администрация президента США выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов. Об этом объявил представитель Белого дома Джейк Салливан в ходе брифинга для прессы.
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В новый пакет помощи вошли:
перехватывающие зенитные ракеты;
боеприпасы для HIMARS;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы двойного назначения;
105-мм артиллерийские снаряды;
84 противотанковых комплекса.
В то же время в Белом доме обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что «время идет» и помощь Украине нужна прямо сейчас.
Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.