От Галанта требуют начать войну с Ливаном

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Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир потребовал начать боевые действия против Ливана. Во вторник 12 марта он обратился к армии и министру обороны страны Йоаву Галанту с требованием начать активную фазу боестолкновения. Таким образом он отреагировал на ракетные удары Ливана по Израилю.

– Галант, армия – это ваша ответственность. Чего вы ждете? Более 100 ракет, 100 пусков по государству Израиль, а вы сидите тихо? Прекратите публиковать видео с Абу Али и давайте начнем реагировать, атаковать, воевать — прямо сейчас, – написал Гвир в социальной сети.