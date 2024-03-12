Арам Саркисян: Армения не является суверенным государством

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Власти Армении продолжают делать то, что им указывают извне.

Об этом на встрече с журналистами 11 марта заявил глава Демократической партии Армении Арам Саркисян, координатор движения «Вместе».

По его оценке, Армения ныне не является суверенным государством.

«Мы теряем важных друзей, и это та опасная черта, за которой может последовать потеря государственности. Власти лишили страну возможности говорить с Россией о проблемах как с другом», – добавил глава партии.

Он заметил, что это и есть главный результат политики нынешнего режима.

«Мы должны добиться того, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку сам. Это позволит добиться мирного изменения ситуации в стране.