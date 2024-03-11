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Россия хочет денонсировать передачу Крыма Украинской ССР

Россия хочет денонсировать передачу Крыма Украинской ССР

Законопроект, признающий недействительным решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, внесен в Госдуму.

Инициаторами законопроекта выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков.

«Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права», — следует из проекта.

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