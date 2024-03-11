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В Азербайджане выпадет снег

В Азербайджане выпадет снег

По состоянию на 10:00 11 марта, на территории Азербайджана наблюдались дожди, в горных районах – снег.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Высота снежного покрова в Сарыбаше (Гахский район) составила 11 см, Шахбузе – 4 см, Шахдаге – 2 см, Алтыагадже, Халтане, Гедабее, Кишчае (Шекинский район), Гусаре – 1 см.

Количество выпавших осадков в Лянкяране, Бейлагане составило 24 мм, Сабирабаде – 22 мм, Билясуваре – 19 мм, Огузе – 17 мм, Имишли – 15 мм, Гейчае, Зардабе – 13 мм, Ярдымлы, Астаре, Агдаме – 12 мм, Мингячевире, Евлахе, Нафталане, Барде, Гяндже, Шамкире, Гейгеле, Дашкесане, Тертере, Кюрдамире, Лерике, Габале, Шеки, Нефтчале, Исмайыллы, Гедабее, Гобустане, Нахчыване, Садараке, Шаруре, Ордубаде, Джульфе, Шахбузе, Губе, Гусаре, Шабране, Джалилабаде, Ширване, Балакене, Загатале, Гахе, Шамахы, Грызе, Шахдаге, Алтыагадже, Халтане – до 10 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 8 мм.

В Нахчыване, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Шеки, Гахе, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Грызе, Тертере, Кюрдамире, Гейчае, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике, Сумгайыте наблюдался туман. Видимость была ограничена до 200-500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5, Нахчыванской АР – 1-3, низменных районах – 3 градуса тепла, горах – 3, высокогорье – до 10 градусов ниже нуля.

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