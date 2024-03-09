Неопознанные дроны на юге Швеции

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В Швеции началось расследование из-за сообщений о появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на юге страны, в том числе в районе атомной электростанции, сообщает агентство dpa.

По данным полиции, дроны были замечены в нескольких местах в регионе Сконе, в том числе в аэропорту города Мальмё и около расположенной неподалеку АЭС. Представитель полиции не стала комментировать подробности. «Я не могу подтвердить какие-либо конкретные места», – заявила он.

Следователи расследуют возможное нарушение авиационных правил, а также правил безопасности. По их мнению, до сих пор нельзя однозначно утверждать, что замеченный объект был именно дроном. На вопрос о возможной причастности иностранных сил в полиции заявили, что делать какие-либо выводы слишком рано.