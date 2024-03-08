ЕЦБ удовлетворен темпами замедления инфляции в Европе

51 Просмотров

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил на прежних уровнях все три базовые процентные ставки. Ставка по кредитам по-прежнему составляет 4,5% годовых, по депозитам — 4%, по маржинальным кредитам — 4,75%. Опубликованный сегодня обновленный прогноз регулятора показал, что нынешними темпами замедления инфляции в ЕЦБ в целом удовлетворены. Впрочем, смягчения ДКП как минимум до лета все еще не ожидается — пауза нужна регулятору, чтобы подтвердить устойчивость нынешних трендов.

С конца 2023 года интриги вокруг решений регулятора нет — цикл повышения ставок фактически завершен. Интерес вызывают скорее сигналы о будущем ДКП, которые подает ЕЦБ.

В обновленном прогнозе ориентиры на 2024–2026 годы пересмотрены. По оценкам ЕЦБ, инфляция в 2024 году составит 2,3%, в 2025 году — целевые 2%, в 2026 году — 1,9% (в декабрьском прогнозе: 2,7%, 2,1% и 1,9% соответственно). В сторону снижения пересмотрены и ориентиры по уровню базовой инфляции (за вычетом продовольствия и энергоносителей): ожидается, что Core CPI составит 2,6% в 2024 году, 2,1% — в 2025 году и 2% — 2026 году (против 2,7%, 2,3% и 2,1%, прогнозируемых в декабре).

Нынешними темпами замедления инфляции регулятор удовлетворен — прошлые прогнозы на это прямо не указывали. Некоторые риски ЕЦБ связывает с внутренним ценовым давлением, которое, поясним, остается достаточно серьезным из-за роста зарплат. Впрочем, нынешний высокий уровень ставок, по оценкам регулятора, позволяет компенсировать этот провоцирующий разгон инфляции эффект.

Напомним, в феврале, по оценкам Евростата, инфляция в зоне евро замедлилась до 2,6% с 2,8% в январе. Аналитики ожидали чуть более существенного снижения показателя — до 2,5%. Базовая инфляция составила в феврале 3,1% (3,3% в январе, прогноз — 2,9%). Смягчения ДКП до июня при этом не ожидается — в ЕЦБ подчеркивают, что многое будет зависеть от динамики показателя (и устойчивости курса на снижение) в первой половине года.