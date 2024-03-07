Коротченко: Защищать Армению будут Франция и Греция, флаг им в руки

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Учитывая, что в дипломатии действует принцип взаимности, замораживание Ереваном участия Армении в ОДКБ означает, что ОДКБ в свою очередь замораживает свои обязательство перед Ереваном по защите Армении в случае наступления соответствующих форс-мажорных обстоятельств.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Так что обеспечение территориальной целостности Армении и ее защита – если вдруг произойдут события из категории «черный лебедь» – это теперь не предмет головной боли ОДКБ и России – а «новых друзей» Никол Воваевича в лице Франции и Греции: флаг им в руки! (le drapeau entre leurs mains!)

Н.Пашинян решил исповедовать в отношении ОДКБ и России принцип «Никто никому ничего не должен» – ну значит никто никому ничего не должен», – добавил эксперт.