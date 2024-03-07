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Опрос: россиянки хотят быть похожими на Бабу Ягу

Опрос: россиянки хотят быть похожими на Бабу Ягу

В преддверии Международного женского дня kp.ru провёл опрос среди россиянок, результаты которого сразили всех наповал. Девушек просили, с какими персонажами из книг, фильмов и сказок они себя ассоциируют. Ради шутки среди прочих был добавлен вариант «Баба Яга», но внезапно именно он и набрал наибольшее число голосов.

Так, около 29% дам проголосовали за хозяйку «избушки на курьих ножках». Свой выбор россиянки объяснили тем, что этот персонаж мудрый, практичный, веселый, знает, чего хочет, и уже добилась желаемой жизни. Иными слова, «мечта, а не персонаж».

«Далеко не каждая женщина на пенсии может позволить себе то, что позволяет Баба Яга. Мечта, а не персонаж. И изба на ногах есть, и мужика можно выбрать помоложе. Куда там Золушке до неё», — выразила свое мнение одна из респонденток.

На втором месте оказалась Золушка, за неё проголосовало 25%. Этот персонаж ценится за скромность, трудолюбие и веру в чудо. «Бронза» — у Катерины из фильма «Москва слезам не верят» (17%).

В десятке также оказались Маргарита из романа Михаила Булгакова (6%), Аврора из сказки «Спящая красавица» (5%), Татьяна Ларина — героиня Пушкина (4%), Дюймовочка, Надя из «Иронии судьбы» (3%), Наташа Ростова из романа Льва Толстого (2%). Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое».

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