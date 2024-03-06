Многодетным отцам будут выплачивать трудовую пенсию на льготных условиях

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Отцы наравне с матерями будут иметь право на получение трудовой пенсии по возрасту на льготных условиях в связи с количеством детей.

Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О трудовых пенсиях», которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает АПА.

Среди случаев, допускающих льготы – наличие усыновленных детей, потерявших родителей или оставшихся без родительской опеки.

Проект был рекомендован на пленарное заседание парламента.