Армения официально потребовала от России вывода российских пограничников из аэропорта «Звартноц» |
Захарова о ситуации вокруг Азербайджана: В ПАСЕ царят исламофобия и неоколониальный шовинизм |
Захарова: Не хотелось бы, чтобы Армения повторила судьбу Украины |
Ильхам Алиев проводит встречу с Мишустиным (фото) |
Посол Франции о поставках оружия в Армению: «Азербайджан может быть уверен, что…» |
Проармянскому Менендесу предъявили обвинения в препятствовании правосудию |
Баку и Тегеран договорились об отправке азербайджанских дипломатов в Иран |
Эрдоган пригрозил Израилю |
Со дня смерти Расулзаде прошло 69 лет |
Главное Общество

Многодетным отцам будут выплачивать трудовую пенсию на льготных условиях

Многодетным отцам будут выплачивать трудовую пенсию на льготных условиях

Отцы наравне с матерями будут иметь право на получение трудовой пенсии по возрасту на льготных условиях в связи с количеством детей.

Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О трудовых пенсиях», которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает АПА.

Среди случаев, допускающих льготы – наличие усыновленных детей, потерявших родителей или оставшихся без родительской опеки.

Проект был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и Россия подписали дорожную карту по развитию туризма
Общество

Азербайджан и Россия подписали дорожную карту по развитию туризма

2024/03/06, 16:38
Многодетным отцам будут выплачивать трудовую пенсию на льготных условиях
Общество

Многодетным отцам будут выплачивать трудовую пенсию на льготных условиях

2024/03/06, 16:30
В Баку будет сильный ветер
Общество

В Баку будет сильный ветер

2024/03/06, 15:40
Азербайджан и Грузия разработали план действий по охране бассейна реки Куры
Общество

Азербайджан и Грузия разработали план действий по охране бассейна реки Куры

2024/03/06, 15:04
Пора избавляться от понтов
Общество

Пора избавляться от понтов

2024/03/06, 14:30
Арестованным в Азербайджане карабахским сепаратистам дали возможность пообщаться с их семьями
Общество

Арестованным в Азербайджане карабахским сепаратистам дали возможность пообщаться с их семьями

2024/03/06, 12:30
Бахтияр Алиев: В Азербайджане есть учителя, получающие зарплату в размере 3000 манатов
Общество

Бахтияр Алиев: В Азербайджане есть учителя, получающие зарплату в размере 3000 манатов

2024/03/06, 12:09
Еще 8 джейранов выпущены в Аджынохурскую степь
Общество

Еще 8 джейранов выпущены в Аджынохурскую степь

2024/03/06, 11:51
Мишустин в Баку возложил венки к могиле Гейдара Алиева
Общество

Мишустин в Баку возложил венки к могиле Гейдара Алиева

2024/03/06, 11:33