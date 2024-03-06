Азербайджан и Грузия разработали план действий по охране бассейна реки Куры

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Азербайджан и Грузия разработали совместный план действий в целях охраны бассейна реки Куры и устойчивого управления водными ресурсами.

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

План действий рассматривает обмен результатами оценки как качественных, так и количественных показателей малых рек, впадающих в реку Куру, а также анализ рисков наводнений и засух в бассейне Куры. Предусмотрено проведение совместного мониторинга водных ресурсов.

В прошлом году в ходе мониторинга были выявлены предприятия и организации, осуществляющие сброс неочищенных сточных вод в Куру прямо или косвенно, посредством рек Тертерчай, Хачинчай, Гошгарчай, Гаргарчай и Гянджачай. В отношении виновных лиц были составлены акты и протоколы с указанием обязательных к исполнению мер.

Для управления сточными водами в городах, расположенных вдоль Куры, предусмотрено строительство коллекторов и очистных сооружений. К настоящему времени они уже построены в Агстафе, Газахе и Товузе.