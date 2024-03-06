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Турецкий терминал прекратил принимать нефть из Росии под угрозой санкций

Турецкий терминал прекратил принимать нефть из Росии под угрозой санкций

Турецкий нефтяной терминал «Дёртйол» больше не будет принимать российский импорт из-за усиления санкционного давления со стороны США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом.

«GTS решила прекратить все возможные связи с российской нефтью», – говорится в заявлении. В компании добавили, что откажутся не только от продукции российского происхождения, но и от любой продукции, которую загрузили в РФ.

В Global Terminal Services говорят, что предыдущие операции проводились в соответствии с санкциями: это, в частности, включало в себя ограничение цен на российский импорт от стран G7.

«Новый подход GTS является дополнительной мерой по устранению последствий деятельности, который находится за пределами ее досягаемости и контроля, несмотря на усилия по соблюдению всех применимых санкций», – говорят в компании.

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