Турецкий терминал прекратил принимать нефть из Росии под угрозой санкций

138 Просмотров

Турецкий нефтяной терминал «Дёртйол» больше не будет принимать российский импорт из-за усиления санкционного давления со стороны США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом.

«GTS решила прекратить все возможные связи с российской нефтью», – говорится в заявлении. В компании добавили, что откажутся не только от продукции российского происхождения, но и от любой продукции, которую загрузили в РФ.

В Global Terminal Services говорят, что предыдущие операции проводились в соответствии с санкциями: это, в частности, включало в себя ограничение цен на российский импорт от стран G7.

«Новый подход GTS является дополнительной мерой по устранению последствий деятельности, который находится за пределами ее досягаемости и контроля, несмотря на усилия по соблюдению всех применимых санкций», – говорят в компании.