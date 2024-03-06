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Баку и Астана обсуждают возможность увеличения транзита казахстанской нефти через Азербайджан

Баку и Астана обсуждают возможность увеличения транзита казахстанской нефти через Азербайджан

Баку и Астана обсуждают возможность увеличения транзита казахстанской нефти через Азербайджан.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев во вторник провел встречу со своим коллегой – министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Встреча состоялась по итогам 20-го заседания совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества стран в области энергетики, транзита казахстанской нефти, реализации крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии.

Как известно, в ноябре 2022 года между компаниями «КазМунайГаз» (КМГ) и SOCAR было подписано соглашение о транзите нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан. По итогам 2023 года отгрузка нефти с порта Актау составила 1 057 тыс. тонн в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан. На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн. тонн в год.

«Перед нашими национальными компаниями поставлена задача по наращиванию объема поставки нефти с учетом роста добычи в Казахстане. В этой связи, мы планируем увеличить объем поставок казахстанской нефти», – отметил в ходе встречи Алмасадам Саткалиев.

Главы Минэнерго также обсудили предстоящие работы по реализации проекта, нацеленного на соединение энергосистем Кавказского региона и Центральной Азии путем прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря.

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