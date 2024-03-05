Посмешище

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Прошлая неделя ознаменовалась тем, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь оказался в дурацкой ситуации, которую сам же создал. Заигравшись в полководца, Макрон в ходе прошедшей в Париже встречи представителей 26 стран Евросоюза и НАТО по Украине, заявил, что не исключает возможности отправки в Украину французских воинских подразделений. То есть, по сути, Макрон не исключил возможность прямого боевого столкновения на территории Европы войск Франции, являющейся членом НАТО с российской армией. Но после того, как от идеи Макрона фактически открестились все члены Альянса, президент Франции заявил, что был якобы «неправильно понят» и начал давать пояснения.

«Отвечая на один из вопросов, который мне был задан о направлении частей, я сказал, что ничто не исключено, – сказал он. – Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей в Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего, на украинской территории».

К дискуссиям подключился и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, который поспешил загладить ляп своего лидера и уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте.

Но ведь слово сказано. И как прикажете это понимать? Одна ядерная держава, прикрываясь НАТО, включающую и другие ядерные страны, чуть ли не открыто угрожает России, обладающую аналогичным оружием.

Интересно, какое заявление Макрон сделает сегодня, когда отправится с визитом в столицу Чехии, обсудит с президентом этой страны Петром Павлом реализацию недавней инициативы Праги проставить в кратчайшие сроки сотни тысяч артиллерийских снарядов Украине? От столь безответственного политика можно ожидать любых безответственных заявлений и игру слов, которые в конечном счете могут привести к страшным последствиям.

Но джин уже выпущен из лампы, и инициатива отправки войск НАТО в Украину широко дискутируется на европейском пространстве. Реакция не заставила себя ждать. И вслед за Макроном президент Сербии Александр Вучич заявил, что в текущих условиях нельзя исключать отправку Западом военнослужащих в зону конфликта в Украине.

«Нас ожидает множество сложных ситуаций. Когда впервые были упомянуты западные танки в Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упоминались западные самолеты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло. Сейчас идут разговоры о западных войсках в Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, но это произойдет…» – сказал он.

Определенная реакция последовала и со стороны Германии. Газета The New York Times увидела в заявлениях канцлера ФРГ Олафа Шольца указание на возможность, что США, Великобритания и Франция могут тайно помогать Украине в наведении ракет на цели в ходе конфликта с Россией. По данным издания, сначала президент Франции Макрон «возмутил союзников по НАТО заявлением, что вскоре Запад может быть вынужден отправить войска в Украину, что предвещает прямую конфронтацию с российскими войсками, которую остальные члены альянса давно отвергают», но затем канцлер ФРГ обнажил новые разногласия. В последнее время Шольц выступает против передачи ракет Taurus Киеву и обосновывает свой отказ, в частности тем, что, по его оценке, для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов в Украине. При этом Шольц заявил, что Великобритания, Франция и США могут тайно помогать Украине нацеливать аналогичное оружие, а на такой шаг Германия просто не может пойти. Таким образом, канцлер Германии фактически проговорился в том, что в Украине уже присутствуют английские войска. Однако британский премьер Сунак, как бы отвечая Парижу, заявил, что «кроме небольшого количества специалистов, которые поддерживают ВСУ», других подразделений на Украине не будет.

А далее, как говорится, события стали разворачиваться по цепочке… Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодежи сказала, что войска западных стран уже находятся на территории Украины, это общеизвестный факт.

«Эти войска уже там. Канцлер Германии Олаф Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна», – сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Макрона об отправке военных Запада на Украину.

Так, можно ли расценивать слова Макрона как просто безответственное заявление политика, руководителя одного из самых сильных европейских стран или это холодный расчет, имеющий скрытые мотивы?

Экс-посол США при НАТО (2009-2013) и глава Чикагского совета по глобальным делам (CCGA)Иво Даалдер считает, что Макрон пытался набрать политические очки заявлениями по Украине и завоевать благосклонность окружающих, ничего за это не платя и это «похоже, заложено в ДНК Макрона». А один из ведущих в Японии специалистов по военным проблемам Дайскэ Каваи отметил, что высказывание Макрона о возможном направления войск для помощи Киеву направлено на запугивание России.

Можно долго гадать по поводу мотивов Макрона. Можно даже сказать, что такое заявление он сделал для того, чтобы показать, насколько в вопросе Украины его личная позиция совпадает с позицией президента Чехии Петра Павла. А нужно это для того, чтобы французская государственная компания EDF выиграла тендер на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. И здесь речь идет о контракте на десятки миллиардов евро. Чем не версия? И если это правда, то, видимо, для Макрона этой суммы достаточно, чтобы играть судьбой человечества и разбрасываться совершенно безответственными заявлениями. Либо он сознательно заложил России своих союзников по НАТО, потому как спустя два дня после наделавшего шум заявления Макрон, появившись перед телекамерами, заявил, что его речь на полях саммита была продуманной, перед выступлением он «взвесил каждое слово».

Максуд Салимов