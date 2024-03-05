Депутат: Ильхаму Алиеву удалось фактически убрать армянский вопрос с международной повестки дня

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Дорожная карта новой эпохи, заявленная президентом Ильхамом Алиевым на церемонии инаугурации, еще раз показывает, что мы вступили в совершенно другую эру. Такое мнение высказал депутат Милли меджлиса Бахруз Магеррамов, выступая на пленарном заседании парламента 5 марта, сообщает Minval.az.

Депутат отметил, что цели и задачи выросли. В такой момент страны региона в целом обречены идти в ногу с президентом Азербайджана: «Да, Армения – наш сосед, этот фактор учитывается в определенных направлениях нашей внешней политики, но в целом Армения не является важной частью внешней политики Азербайджана. Мы уже решили наш вопрос. После этого остается мирный договор, будет он достигнут или нет, пусть об этом больше думают армяне. На фоне всего этого, если сегодня Европейский парламент принимает антиазербайджанские резолюции, не имея правовой основы, или если сегодня Франция вооружает Армению, зная, что у нее нет шансов, то преследуется единая цель – держать армянский вопрос на повестке дня. Но, как видно, Ильхаму Алиеву удалось фактически убрать армянский вопрос с международной повестки дня».

Депутат добавил, что мировое сообщество осознает реалии, и поручение Азербайджану провести 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (cop29) является высокой оценкой усилий Баку в этом направлении.