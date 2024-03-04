Армения прекратила уголовное преследование в отношении Руслана Панахова |
ЕС планирует отказаться от украинского транзита газа |
Байден продлил действие антироссийских санкций |
Гафарова: Азербайджанский народ 30 лет ждал освобождения своих земель (фото) |
Баку и Исламабад обсудили военное сотрудничество (фото) |
Беларусь переходит на работу в условиях военного времени |
Берлин ответил Захаровой: Запугать нас не позволим |
Греция выступает за мир между Азербайджаном и Арменией |
Шольц призвал суды Великобритании не выдавать Ассанжа США |
Главное Общество

Напавшие на базу «Нефтчи» болельщики наказаны

Напавшие на базу "Нефтчи" болельщики наказаны

В Суде рассмотрен вопрос о нападении группы болельщиков клуба на базу футбольной команды “Нефтчи”, расположенную в Хатаинском районе столицы.

Согласно информации пресс-службы МВД, сотрудниками полиции были выявлены и задержаны нарушители общественного порядка – Дадашов Ариф, Гулиев Джейхун, Рзаев Васиф и Назаров Сабир.

Собранные о них материалы направлены в суд для рассмотрения.

По решению суда А.Дадашов в административном порядке арестован на 30 суток, Ч.Гулиев – на 15 суток, на остальных был наложен штраф.

Теги:
Из этой рубрики
Гафарова: Азербайджанский народ 30 лет ждал освобождения своих земель (фото)
Общество

Гафарова: Азербайджанский народ 30 лет ждал освобождения своих земель (фото)

2024/03/04, 20:21
Напавшие на базу "Нефтчи" болельщики наказаны
Общество

Напавшие на базу «Нефтчи» болельщики наказаны

2024/03/04, 20:17
В Баку представили образцы татарской кухни (фото)
Общество

В Баку представили образцы татарской кухни (фото)

2024/03/04, 19:33
Должностным лицам Госслужбы по мобилизации вынесены предупреждения
Общество

Должностным лицам Госслужбы по мобилизации вынесены предупреждения

2024/03/04, 16:54
Центр Баку освобождают от автомобилей (фото)
Общество

Центр Баку освобождают от автомобилей (фото)

2024/03/04, 15:55
Nar был удостоен награды за расширение своей инфраструктуры в Карабахе
Общество

Nar был удостоен награды за расширение своей инфраструктуры в Карабахе

2024/03/04, 15:12
Должностные лица Мингячевирской ЦРБ присваивали бюджетные средства
Общество

Должностные лица Мингячевирской ЦРБ присваивали бюджетные средства

2024/03/04, 13:00
Завтра в Баку будет туманно
Общество

Завтра в Баку будет туманно

2024/03/04, 12:49
Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)
Общество

Граждане Афганистана задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана (видео)

2024/03/04, 12:22