Напавшие на базу «Нефтчи» болельщики наказаны

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В Суде рассмотрен вопрос о нападении группы болельщиков клуба на базу футбольной команды “Нефтчи”, расположенную в Хатаинском районе столицы.

Согласно информации пресс-службы МВД, сотрудниками полиции были выявлены и задержаны нарушители общественного порядка – Дадашов Ариф, Гулиев Джейхун, Рзаев Васиф и Назаров Сабир.

Собранные о них материалы направлены в суд для рассмотрения.

По решению суда А.Дадашов в административном порядке арестован на 30 суток, Ч.Гулиев – на 15 суток, на остальных был наложен штраф.