Место гениальной идее нашлось… в мусорке

590 Просмотров

Желание найти свое место в жизни присуще не только индивидам, но и общностям, народам и государствам. Успех в естественном порыве облагораживает и воодушевляет на достойное позиционирование.

Пути и дороги в судьбоносном поиске порой оказываются долгими и тернистыми. Промахи и заблуждения играют поучительную роль, наставляют на путь истины. Но есть исключения, от которых бросает в оторопь.

Классический пример – армяне, которым сильные мира сего в начале девятнадцатого столетия нашли новую родину на Кавказе. С тех самых пор пришлые все еще ищут себя в новых условиях, никак не определятся с выбором пути для сосуществования с соседями.

На третьем Анатолийском дипломатическом форуме, куда хозяева любезно пригласили армянскую делегацию, у хаев снова не заладилось. Послушать их, виноваты турки и азербайджанцы.

«Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ, но этого не происходит по вине Анкары», – на этом остановился вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян. Выступивший на панельной дискуссии представитель парламента, не жданно не гаданно, предложил хозяевам ход, чтобы превратить форум в «историческое событие».

Изобретательность вице-спикера оказалась настолько уникальной, что турецкой стороне не хватило вдохновения оценить глубину идеи. Представители Иревана считают, что сделали «очень своевременное и сильное заявление, загнав в тупик Турцию». Им кажется, что они вдребезги разбили турецкую дипломатию, которая-де пытается изображать готовность к миру.

Однако турки послали автора-новатора по лесу. Отсюда и пошли злобные инсинуации в адрес Анкары.

«Между словами руководства Турции и его готовностью сделать конкретные шаги в нужном направлении – выявилась огромная разница», посчитали в Иреване, думая, что «Турция всегда выдвигает требования, которые просто невыполнимы».

Если сфокусироваться на взглядах Иревана, то Анкара требует отказаться от требований к ней по признанию «геноцида армян». Но в армянском мире это недопустимо: «Забыть о чудовищном преступлении, об убийстве полутора миллиона армян невозможно.

Загвоздка даже не в том, что в ходе событий 1915 года армяне бросили грязный сепаратистский вызов властям Османской империи, гражданами которой были. Отличившись позорнейшим предательством, они убили сотни тысяч турок, курдов, арабов и азербайджанцев, осознанно примерив на себя роль матерых преступников и убийц. Но это в их понимании не есть преступление против человечности. Мифы о собственных потерях они непрестанно муссируют.

Военное предательство достойно наказания, и это не есть предмет дискуссий. Правительство младотурок из-за неблагонадежности хаев депортировало армян вглубь страны, тщательно разобравшись в причинно-следственных обстоятельствах грязной роли армян в ходе первой мировой войны.

Несмотря на это, армяне до сих пор требуют к себе справедливости, из чего невольно приходишь к мысли, что тогдашний Константинополь был обязан им простить измену, да еще и принести подношения в виде нового государства с охватом огромной территории, аж в 200 тысяч кв.км. с выходом к Черному морю. Ничего себе логика, не правда ли?!

Иреван требует у правопреемницы распавшейся Османской империи признания «геноцида», и, как следствие, выплат компенсаций потомкам так называемых жертв. В качестве примера ссылаются на Германию, которая расплатилась с евреями за холокост. Как говорится, вот вам параллель, вот вам и аналогия.

Оказывается, высосанный из пальца «геноцид армян» признан и осуждён многими странами мира и влиятельными международными организациями. Какие это страны, и какие это организации, объяснять не имеет смысла. Известны и мотивы, по которым так называемые сострадальцы подставили плечо хаям. Тут белых пятен нет. Но тогда почему армяне в ответ на настойчивые предложения Турции открыть архивы и предоставить трибуну историкам двух стран, ни за что не соглашаются, увиливают. Почему?

Уводя внимание сообщества от главных составляющих отшумевших событий на второстепенные мотивы, замалчивая собственные преступления, Армения ведет лживую политику, ставя меркантильный интерес превыше морального. Наконец, замалчивает свои зловещие преступления последних лет, что совершила в отношении Азербайджана и азербайджанцев. Ей ли, осуществившей геноцид в Ходжалы в феврале в 1992 году, уничтожившей все тюркско-мусульманское культурно-историческое наследие на территории с современный Ливан в Карабахе и вокруг него, говорить о кровавых преступлениях, этнических чистках?! Армении надо помалкивать и не скидывать с себя ответственность за преступления эпохи первой мировой войны и последнего тридцатилетия.

Агдам и другие азербайджанские города на огромных площадях армянские оккупанты превратили в азербайджанские Хиросимы. В ходе 44-дневной войны доблестная азербайджанская армия наказала хайскую армию, которая представляла из себя уродливый военно-террористический сброд. Иревану указали на унизительное место, то, которое он заслуживает.

Увы, он по-прежнему бредит идеей реваншизма. Если не достает мудрости, чтобы избавиться от иллюзий и мании величия, еще больше потеряет.

Готовность к миру в устах Баку и Анкары не есть показатель нерешительности или слабости. Террористы и вандалы, как известно, понимают только язык силы. Если непримиримые не могут взять эту истину в толк, пусть дальше изощряются, им же дороже обойдется.

Когда в Армении дипломаты-карлики и политики-выскочки высокопарно трындят о том, как им удается срывать маски с оппонентов, банально врут и заблуждаются. Маску с них давно сорвали соседи, те самые, которых «самые древние и цивилизованные» вконец достали нытьем и плачем.

Моральная и духовная кастрация, которой подвергли себя хаи при помощи мифов и невиданной лжи, никогда не позволит избавиться от плена иллюзий. Это мешает заглянуть за горизонты реалий, поэтому у армян никогда не будет здорового лица. А может оно им и не нужно?!

Тофик Аббасов, Minval.az