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Перехваченный разговор военных может осложнить отношения Берлин-НАТО

Перехваченный разговор военных может осложнить отношения Берлин-НАТО

Отношения Германии и Североатлантического альянса могут осложниться в связи с перехватом разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus. Такое мнение приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, из перехваченной беседы офицеров ВВС ФРГ следует, что на Украине уже находятся военные Великобритании, Франции и США, они помогают Киеву обслуживать «сложную западную технику». В то же время, уточняет WSJ, перечисленные страны отрицают работу своих военных на территории Украины. Как продолжает американская газета, эта утечка может спровоцировать напряженность в отношениях Берлина с союзниками по НАТО.

Шольц выступает против передачи Taurus Киеву и обосновывает свой отказ, в частности, тем, что, по его оценке, для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов на Украине. Как отмечает газета, утечка разговора немецких военных «вызвала ярость в Германии». Кроме того, эксперты, с которыми побеседовало издание, считают, что этот инцидент сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными.

По сведениям The Wall Street Journal, виртуальная беседа офицеров ВВС ФРГ велась на платформе WebEx, при этом один из участников встречи находился в Сингапуре и подключился к разговору через свой мобильный телефон. Неназванные немецкие чиновники сообщили газете, что WebEx активно используется для переговоров как военными, так и сотрудниками других ведомств в Германии. «Произошедшее должно послужить тревожным сигналом», – считает один из неназванных собеседников издания.

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