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Германия заявила о перехвате Россией разговора немецких военных

Германия заявила о перехвате Россией разговора немецких военных

Разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост перехватили. Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны Германии сообщает агентство DPA.

Также в Минобороны ФРГ заявили, что не могут с уверенностью сказать, была ли откорректирована запись разговора военнослужащих Бундестага.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — приводит агентство слова представителя германского оборонного ведомства.

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