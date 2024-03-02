Германия заявила о перехвате Россией разговора немецких военных

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Разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост перехватили. Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны Германии сообщает агентство DPA.

Также в Минобороны ФРГ заявили, что не могут с уверенностью сказать, была ли откорректирована запись разговора военнослужащих Бундестага.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — приводит агентство слова представителя германского оборонного ведомства.