За сутки украинцы подбили 16 вражеских танков

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Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских интервентов, и теперь общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до 416800 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще один самолет и 16 танков противника. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 416800 (+1160) человек ликвидировано;

танков – 6640 (+16) ед.;

боевых бронированных машин – 12639 (+28) ед.;

артиллерийских систем – 10188 (+35) ед.;

РСЗО – 1003 ед.;

средства ПВО – 696 ед.;

самолетов – 347 (+1) ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14) ед.;

крылатые ракеты – 1915 ед.;

корабли/катера – 25 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 13332 (+65) ед.;

специальная техника – 1620 (+3) ед.