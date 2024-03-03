За сутки украинцы подбили 16 вражеских танков

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1160 российских интервентов, и теперь общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до 416800 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще один самолет и 16 танков противника. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 416800 (+1160) человек ликвидировано;
танков – 6640 (+16) ед.;
боевых бронированных машин – 12639 (+28) ед.;
артиллерийских систем – 10188 (+35) ед.;
РСЗО – 1003 ед.;
средства ПВО – 696 ед.;
самолетов – 347 (+1) ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7843 (+14) ед.;
крылатые ракеты – 1915 ед.;
корабли/катера – 25 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 13332 (+65) ед.;
специальная техника – 1620 (+3) ед.