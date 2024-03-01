Болгария прекратила импорт российской нефти

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Болгария с первого марта 2024 года приостановила импорт российской нефти для дальнейшей переработки на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в стране.

Соответствующее решение было принято парламентом республики еще в декабре 2023 года.

Так, парламент Болгарии в декабре 2023 года единогласным решением принял законопроекты, запрещающие экспорт топлива, произведенного из российской нефти, с 1 января 2024 года. Кроме того, законом было предусмотрено прекращение с 1 марта 2024 года переработки нефти российского происхождения на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в южном портовом городе Бургас.

Комментируя приостановку импорта российской нефти, премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что это может вызвать рост цен на топливо в Болгарии, поскольку нефть теперь приходится поставлять из более отдаленных источников.