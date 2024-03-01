Между Азербайджаном и Албанией подписано соглашение об экономическом сотрудничестве

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Между правительством Азербайджана и Советом министров Албании подписано соглашение об экономическом сотрудничестве, сообщает «Азертадж».

Согласно документу предусмотрено поощрение сотрудничества между Азербайджаном и Албанией в приоритетных проектах, в том числе в торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной, инфраструктурной, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной сферах, в области окружающей среды и по другим направлениям.

Состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и заместителя премьер-министра Албании, министра инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуку.

Отметив развитие связей с Албанией, на встрече была подчеркнута важность взаимных визитов и переговоров на высоком уровне в деле расширения сотрудничества. Было отмечено, что укрепление экономического сотрудничества между нашими странами занимает важное место в контексте двусторонних отношений. В этом плане для установления выгодного экономического партнерства полезны организация деловых визитов, встреч и мероприятий различного формата.

На встрече была предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде нашей страны, возможностях, созданных для инвесторов, а также отмечен потенциал укрепления партнерства с Албанией в энергетической, торгоой, инвестиционной, промышленной, аграрной, туристической, транспортной, инфраструктурной сферах.

Стороны обсудили возможности поощрения двустороннего делового партнерства, инвестиций и взаимодействия.