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Алиев: Геополитическая ситуация в Евразии с точностью доказывает, что мы именно это должны были делать

Алиев: Геополитическая ситуация в Евразии с точностью доказывает, что мы именно это должны были делать

Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Наше слово так же значимо, как и наша подпись.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

«Я уверен, что все планы, которые мы наметили, будут реализованы», – сказал глава государства, подчеркнув, что итоги только прошлого года свидетельствуют об этом.

По его словам, позиция Баку по диверсификации всегда была и остается следующей: диверсификация должна заключаться как в диверсификации маршрутов поставок, так и в диверсификации источников.

«Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии с точностью доказывает, что мы именно это должны были делать», – подчеркнул глава государства.

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