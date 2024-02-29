Эмин Амруллаев: Закрывать школы из-за кори – неактуально

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По поводу кори возникает много вопросов. Этот вопрос интересует Министерство науки и образования в плане деятельности учебных заведений.

Об этом на брифинге сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

«В последние месяцы мы проводим мониторинг инфицирования в регионе, сотрудничаем с соответствующими государственными учреждениями. Закрывать школы или переходить на дистанционное обучение нецелесообразно. Исследования показывают, что как инфицирование, так и небольшое количество смертей среди детей связано с другими заболеваниями. Если статистика вакцинации не меняется, то не нужно закрывать школы. Если мы закроем школы, то просто отстраним детей от учебы. Если не вакцинировать вовремя детей, то через несколько лет мы столкнемся с такой реальностью. Инфицирование корью в общеобразовательных учреждениях не приобрело массовый характер, закрытие школ не актуально», – цитирует министра АПА.