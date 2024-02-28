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СМИ: Израиль готовится к полномасштабной войне в Ливане

СМИ: Израиль готовится к полномасштабной войне в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движение «Хезболла» допускают возможность полноценной израильской операции в Ливане, сообщает издающееся в ОАЭ издание The National со ссылкой на источники.

«Израиль планировал войну в южном Ливане с целью убрать «Хезболлу» от границы, и это движение готовится ко всем сценариям событий, включая наземное вторжение, заявили The National источники в военных структурах и службах безопасности обоих стран», – информирует газета.

«Большинство израильтян, покинувших дома на севере, не хотят возвращаться, пока угрозу «Хезболлы» не устранят. Это причина серьезного давления на израильских военных и правительство. Это может означать еще одну большую войну», – пояснил один из источников.

По данным собеседников издания, если израильские войска вскоре не войдут на территорию Ливана, это все равно произойдет в долгосрочной перспективе. Основной целью ЦАХАЛ будет отодвинуть «Хезболлу» на 10-15 км от границы, чтобы в радиусе поражения ее реактивных снарядов и противотанковых ракет не была зона проживания около 60 тыс. израильтян на севере страны. Предполагается, что если отряды «Хезболлы» отойдут за реку Эль-Литани, причин для конфликта более не станет.

The National напоминает, что по оценкам наблюдателей, «Хезболла» располагает примерно 100-150 тыс. реактивных снарядов и ракет, причем некоторых весьма высокоточных. Также, по информации издания, израильские деревни готовят ополчение в связи с опасениями, что подразделения спецназа «Хезболлы» «Силы аль-Хаджа Радвана» смогут просочиться через границу на север Израиля.

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