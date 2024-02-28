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Украинцы отбили у врага город в Донецкой области

Украинцы отбили у врага город в Донецкой области

Украинские военные смогли выбить врага из Красногоровки в Донецкой области. Ранее россияне частично вошли в город. Об этом говорится в сообщении 3-ей отдельной штурмовой бригады.

Военные отметили, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не позволить врагу закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага.

«За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к долговременной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери – около 100 оккупантов «200-ми» и «300-ми», – сообщила бригада.

Также военные сообщили, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.

«По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск», – подытожила третья штурмовая бригада ВСУ.

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