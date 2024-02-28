Джахит Багчи: «Все, что мы имеем, принадлежит так же Азербайджану»

«Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану», написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в соцсети «Х».

Посол сообщил, что встретился с заместителем министра национальной обороны Турции Шуаем Алпаем и проинформировал его о проделанной работе.

Resmi bir ziyaret kapsamında Azerbaycan’da bulunan MSB Bakan yardımcımız Sayın @SuayAlpay Büyükelçiliğimizde ağırladık, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Gururumuz Hürkuş, Aksungur ve Kaan hediyeleri için teşekkür ederim. Biz de ne varsa kardeş Azerbaycanındır. 🇹🇷🤝🇦🇿 pic.twitter.com/r5zzWCp6AV

— Cahit Bağcı (@cahitbagci) February 28, 2024