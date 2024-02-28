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Буданов заявил, что Украина открыла новый фронт в войне с Россией

Буданов заявил, что Украина открыла новый фронт в войне с Россией

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов впервые подтвердил слухи, что Украина размещает в Судане специальные подразделения. Цель заключается в том, чтобы «ликвидировать» российского врага во всех местах на Земле.

Об этом Буданов рассказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

С 2017 года в Судане находятся российские войска — несколько сотен человек из военизированной группировки «Вагнер». С течением времени их роль менялась. Изначально перед наемниками стояла задача обучать войска режима Омара аль-Башира и защищать российские интересы в сфере золотодобычи.

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