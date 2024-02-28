В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр

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Сотрудник мэрии Парижа потерял ноутбук и флеш-накопители USB с планами обеспечения безопасности во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Инцидент произошел вечером 26 февраля. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу, когда находился в поезде на Северном вокзале. Он положил сумку с ноутбуком и личными вещами на полку над своим сидением, однако заметил, что она исчезла, когда собирался делать пересадку.

По информации телеканала, содержавшиеся на пропавшем компьютере и флешках файлы касались мер безопасности, разрабатывавшихся мэрией Парижа на время проведения Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа. В них планировалось задействовать до 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов, преимущественно муниципальных полицейских. Теперь сотрудники транспортной полиции проверяют записи с камер наблюдения на вокзале, чтобы найти предполагаемого похитителя.