В Лачин и село Забух возвращается очередная группа жителей

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В заново отстроенное село Забух Лачинского района и в восстановленный город Лачин отправилась очередная группа вынужденных переселенцев.

Жители города и села, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, отправились в Лачынский район из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в село Забух возвращаются 4 семьи (11 человек), а в город Лачын – 20 семей (78 человек).

Отметим, что до сих пор в город Лачын обеспечено возвращение 451 семьи (1 705 человек), а в село Забух – 211 семей (808 человек).