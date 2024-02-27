Годовалый малыш стал жертвой пневмонии в Сальянском районе

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В Сальянском районе скончался младенец. Причиной смерти малыша стала пневмония.

В связи с этим в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) было заявлено, что 24 февраля около 15:40 в Центральную районную больницу был доставлен ребенок (2023 г.р.) в тяжелом состоянии.

«У малыша, который поступил с жалобами на высокую температуру, дыхательную недостаточность, слабость, первоначально была диагностирована пневмония неизвестной этиологии. Ночью его состояние ухудшилось. Несмотря на все принятые меры, 25 февраля около 05:30 малыш скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», – говорится в заявлении TƏBİB.