Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине

73 Просмотров

Бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки привело к ужасным последствиям в Украине, поскольку новое финансирование на 60 млрд долларов так и не было проголосовано. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я думаю, что последствия бездействия (Конгресса) в Украине каждый день становятся ужасными. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по G7, они очень обеспокоены», – приводит CNN слова Байдена.

Он также добавил, что Конгресс должен выделить финансирование для правительства, поскольку прекращение его работы «нанесет значительный ущерб экономике».