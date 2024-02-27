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Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине

Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине

Бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки привело к ужасным последствиям в Украине, поскольку новое финансирование на 60 млрд долларов так и не было проголосовано. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я думаю, что последствия бездействия (Конгресса) в Украине каждый день становятся ужасными. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по G7, они очень обеспокоены», – приводит CNN слова Байдена.

Он также добавил, что Конгресс должен выделить финансирование для правительства, поскольку прекращение его работы «нанесет значительный ущерб экономике».

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