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МИД отреагировал на заявления Армении о событиях в Сумгайыте

МИД отреагировал на заявления Армении о событиях в Сумгайыте

«Обвинения, выдвинутые Министерством иностранных дел Армении в отношении Азербайджана в связи с сумгайытскими событиями, являются не только абсолютно необоснованными, но и искажением и фальсификацией исторических фактов».

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде на заявление МИД Армении о сумгайытских событиях.

«Это заявление является попыткой Армении скрыть начавшиеся в конце 80-х годов прошлого века насильственные действия с целью предъявления необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану, массового выселения азербайджанского населения, проживавшего на территории Армении, террора против азербайджанского народа, провокаций на этнической почве и применения военной силы.

Хотим напомнить МИД Армении, что беспорядки в Сумгайыте на этнической почве были составной частью заранее продуманных и спланированных целенаправленных провокаций руководства СССР и Армении, армянских идеологов-шовинистов и экстремистских организаций».

Всем известно, что Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту произошедшего, в результате которого были установлены исполнители и лица, участвовавшие в беспорядках, а также жертвы общей численностью 32 человека. Тот факт, что среди жертв инцидента были 6 азербайджанцев, доказывает, что эти беспорядки не были осуществлены азербайджанским населением.

Айхан Гаджизаде довел до сведения МИД Армении, что виновником событий, убившим 6 человек и изнасиловавшим 3 женщин армянской национальности, был армянин по национальности Эдуард Григорян, в отношении него было собрано множество свидетельских показаний проживавших в Сумгайыте армян: «По решению суда осужденный к 12 годам лишения свободы был Эдуард Григорян был переведен в Армению для отбывания наказания и позже освобожден.

В связи с сумгайытскими событиями 27-29 февраля 1988 года по результатам судебного процесса были приговорены к тюремному заключению 92 человека, а также один человек приговорен к смертной казни.

Для сравнения, также хотим отметить, что в конце 80-х годов в Армянской ССР не было принято никаких мер в отношении виновных в гибели более 200 азербайджанцев во время насильственного выселения около 300 тысяч человек из районов, где азербайджанцы компактно проживали на протяжении всей истории».

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