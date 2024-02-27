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Байдену грозит отстранение от власти

Байдену грозит отстранение от власти

Член палаты представителей США Кен Бак планирует внести на рассмотрение резолюцию, которая призывает правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции, чтобы отстранить нынешнего президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент решат, что Байден не может больше выполнять свои функции, они вполне могут передать его обязанности заместителю. Бак полагает, что самым весомым основанием для запуска этой процедуры стал доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором Байден представлен как «пожилой человек с плохой памятью». По словам Бака, многие американцы и сами видят, что президент Штатов не может выполнять свои обязанности в качестве главы администрации.

«Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперёд, задействовав 25-ю поправку», — подчеркнул Бак.

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