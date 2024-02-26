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В Швеции заговорили о немедленных поставках истребителей Gripen в Украину

В Швеции заговорили о немедленных поставках истребителей Gripen в Украину

Лидер шведской партии «Центр» Мухаррем Демирок хочет немедленного решения по поводу поставок страной истребителей Gripen в Украину. Об этом сообщает Aftonbladet.

К этим требованиям также частично присоединились представители «Социал-демократической рабочей партии». Демирок ожидает от премьера Швеции решений по поводу поставок самолетов уже сегодня.

Издание отмечает, что «Центр» уже давно настаивает на отправке самолетов в Украину, еще до того, как Швеция будет принята в НАТО.

Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, кроме социал-демократов с оговоркой, что Швеция сначала должна вступить в НАТО. Об этом заявила лидер партии Магдалена Андерссон в своей речи на площади Сергеля в Стокгольме в эти выходные на демонстрации в поддержку Украины.

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