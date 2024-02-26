Ильхам Алиев: Наша армия провела операции, которые считались невозможными

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Наши Вооруженные силы проявили большой профессионализм, смелость.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района. Его слова приводит «Азертадж».

«Весь мир это видит, и особенно события, войны, кровавые столкновения, происходящие сегодня в различных уголках мира, еще раз показывают, что азербайджанская армия является и профессиональной, и патриотичной, и умелой, и в то же время она проводит операции таким образом, что за короткий период времени были проведены операции, которые считались невозможными. Одна из них, а может, и главная – это Шушинская операция», – отметил глава государства.