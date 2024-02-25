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Главное Экономика

В Белом доме признали устойчивость российской экономики

В Белом доме признали устойчивость российской экономики

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что экономика России остается устойчивой, несмотря на антироссийские санкции. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Российская экономика, с точки зрения ее военной машины, была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы», – ответил он на просьбу журналистки прокомментировать сообщения американских СМИ, что российская экономика по итогам 2023 года опередит по темпам роста США и Европу, увеличившись на 3,6%.

Он вновь выступил с утверждением, что США и союзники намереваются далее проводить «терпеливую и кропотливую работу» по введению новых санкций против России, чтобы сократить ее возможности.

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