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Куртулмуш: У Армении нет другого выбора, кроме мира с Азербайджаном

Куртулмуш: У Армении нет другого выбора, кроме мира с Азербайджаном

У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном.

Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, возвращаясь из Азербайджана, где он участвовал в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА). Его слова приводит «Репорт».

Председатель парламента также выделил роль армянской диаспоры в Европе и Америке как препятствие на пути к миру: «Проблема между Арменией и Азербайджаном связана не с армянами, живущими в Армении, а с армянской диаспорой в Европе и Америке и с кругами, которые не хотят мира в этом регионе».

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