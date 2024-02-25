Азербайджан отмечает 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида |
Гаджиев: Правосудие для жертв Ходжалы обеспечил сам Азербайджан (видео) |
МИД: Ходжалинский геноцид является грубым нарушением международного гумправа |
Зеленский приветствует возможное участие Азербайджана в Формуле мира |
Зеленский: Если Украина проиграет, то не будет нашего существования |
Зеленский впервые озвучил потери Украины (видео) |
Эрдоган: Турция стоит плечом к плечу со своими братьями в Карабахе |
Уралоглу: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузоперевозки БТК (видео) |
МИД: Ходжалинский геноцид был частью армянской политики этнической чистки (фото, видео) |
Главное Культура

Волочкова обвинила свою мать в разрушении отношений с Сулейманом Керимовым

Волочкова обвинила свою мать в разрушении отношений с Сулейманом Керимовым

Анастасия Волочкова, известная балерина, неоднократно выражала, что самой значимой любовью в ее жизни был миллиардер Сулейман Керимов. Однако их отношения так и не вылились в создание семьи, за что артистка обвиняет свою мать. По словам танцовщицы, Тамара Владимировна играла ключевую роль в манипулировании ее романом с олигархом. Об этом она рассказала в VK-шоу «Психореалити».

Читайте также: Мать заставила Волочкову сделать аборт

«Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно!Анастасия Волочкова, балерина», – заявила она.

Балерина с сожалением вспоминает, что не смогла противостоять материнским интригам, которые чрезмерно вмешивались в ее личную жизнь. Тамара Владимировна часто появлялась в их общей квартире и стремилась контролировать каждое их действие. Волочкова жалеет, что тогда не смогла выставить свою мать за дверь, критикуя ее за чрезмерное внедрение в личные отношения.

Кроме того, Волочкова рассказывала о своих романтических отношениях с известным актером Джимом Керри, который, по ее словам, быстро открыл ей свое сердце. Однако их отношения не развились из-за географических и карьерных обстоятельств: Анастасия не могла покинуть Россию, а актер — Голливуд.

Теги:
Из этой рубрики
Волочкова обвинила свою мать в разрушении отношений с Сулейманом Керимовым
Культура

Волочкова обвинила свою мать в разрушении отношений с Сулейманом Керимовым

2024/02/25, 23:30
Бари Алибасова поместили в реанимацию (обновлено)
Культура

Бари Алибасова поместили в реанимацию (обновлено)

2024/02/25, 20:37
Умер поэт и писатель Гюльгусейн Кязымлы
Культура

Умер поэт и писатель Гюльгусейн Кязымлы

2024/02/25, 14:45
Определились победители Берлинского кинофестиваля
Культура

Определились победители Берлинского кинофестиваля

2024/02/25, 09:00
Телесериал о Гарри Поттере появится в 2026 году
Культура

Телесериал о Гарри Поттере появится в 2026 году

2024/02/24, 16:41
Натали Портман впервые высказалась о своем разводе
Культура

Натали Портман впервые высказалась о своем разводе

2024/02/22, 19:59
Ушел из жизни народный писатель Азербайджана Мевлуд Сулейманлы
Культура

Ушел из жизни народный писатель Азербайджана Мевлуд Сулейманлы

2024/02/21, 19:11
После трех операций Джаванширу Гулиеву стало лучше
Культура

После трех операций Джаванширу Гулиеву стало лучше

2024/02/20, 23:45
Афаг Аббасова исполнила партию мадам Баттерфляй в Италии (фото)
Культура

Афаг Аббасова исполнила партию мадам Баттерфляй в Италии (фото)

2024/02/20, 21:25