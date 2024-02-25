Волочкова обвинила свою мать в разрушении отношений с Сулейманом Керимовым

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Анастасия Волочкова, известная балерина, неоднократно выражала, что самой значимой любовью в ее жизни был миллиардер Сулейман Керимов. Однако их отношения так и не вылились в создание семьи, за что артистка обвиняет свою мать. По словам танцовщицы, Тамара Владимировна играла ключевую роль в манипулировании ее романом с олигархом. Об этом она рассказала в VK-шоу «Психореалити».

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«Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно!Анастасия Волочкова, балерина», – заявила она.

Балерина с сожалением вспоминает, что не смогла противостоять материнским интригам, которые чрезмерно вмешивались в ее личную жизнь. Тамара Владимировна часто появлялась в их общей квартире и стремилась контролировать каждое их действие. Волочкова жалеет, что тогда не смогла выставить свою мать за дверь, критикуя ее за чрезмерное внедрение в личные отношения.

Кроме того, Волочкова рассказывала о своих романтических отношениях с известным актером Джимом Керри, который, по ее словам, быстро открыл ей свое сердце. Однако их отношения не развились из-за географических и карьерных обстоятельств: Анастасия не могла покинуть Россию, а актер — Голливуд.