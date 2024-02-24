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В Стамбуле по итогам обсуждений колониальной политики Франции направлено открытое письмо Макрону

В Стамбуле по итогам обсуждений колониальной политики Франции направлено открытое письмо Макрону

Бакинская инициативная группа провела в Стамбуле международную конференцию «Деколонизация: Новый ренессанс».

В международной конференции приняли участие более 50 человек из 13 стран и 4 международных организаций, среди которых подавляющее большинство является представителями французских колоний – Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа, Уоллис и Футуна, Корсика, а также Союз Коморских Островов (Франция по-прежнему держит под оккупацией остров Майотта, которая согласно действующей Конституции Комор, принятой на референдуме в 2001 году, является частью Союза), передает Report.

На конференции выступили вице-президент Ассамблеи (парламента) Французской Гвианы Саманта Франсуаза Сириак, министр иностранных дел, культуры, молодежи и спорта Новой Каледонии Микаэль Форрест, эксперт ООН по вопросам управления, представитель Французской Полинезии в ООН, Карлайл Корбен, депутат Ассамблеи Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол, председатель Комиссии по Европе и иностранным делам в парламенте Французской Полинезии Мореа Маамаатуайахутапу, бывший президент парламента Корсики Жан-Ги Таламони, бывший член Европейского парламента, генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Джейкоб Бицеп, исследователь Турецкого фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Тундж Демирташ и другие.

Мероприятие продолжилось в формате дискуссий.

По итогам мероприятия участники обратились с открытым письмом к президенту Франции. Ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по деколонизации, в письме подчеркивается, что, несмотря на принятие этих документов более 60 лет назад, народы, проживающие на Корсике, Меланезии, Полинезии, в Карибском бассейне и на Антильских островах, все еще страдают от французского колониализма и неоколониализма.

В письме рассматриваются различные преступления, совершенные французским правительством на указанной группе островов, а также отражены оккупация этих земель французским государством, умышленное воспрепятствование развитию местной экономики, отравление местного населения пестицидами и страдания населения от последствий этого отравления, вынужденная эмиграция местного населения, незаконное переселение в эти районы, ее продолжение и сегодня, введение на территориях колониальной судебной системы и т. д. факты.

Участники мероприятия потребовали от Макрона прекратить эти беззакония французского правительства, подчеркнули важность направления на эти территории миссии ЮНЕСКО для подготовки доклада о состоянии культурного и религиозного наследия на территориях, а также миссии ОБСЕ по изучению ситуации в области окружающей среды, экономики, прав человека и прав местного населения в колониях.

При этом по итогам мероприятия было объявлено, что запущена петиция о возвращении более 100 000 материальных и культурных ценностей, украденных из прошлых и нынешних колоний и перевезенных французским правительством на материковую Францию. Было отмечено, что в связи с этим будут проведены различные кампании.

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