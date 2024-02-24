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США выдержат введенные ею санкции против России

США выдержат введенные ею санкции против России

Американская администрация считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций против России и сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минфина США Уолли Адейемо.

«Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики», — уточнил он.

Адейемо также выразил уверенность в том, что финансовая система Штатов наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире с точки зрения устойчивости.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против России. Также отмечалось, что будут ведены экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание скрытой поддержки российской военной машины».

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